Kaspersky Lab ostrzega – w internecie pojawił się groźny, tzw. ukryty malware

W sieci grasuje ukryty - czy jak kto woli niewidoczny – malware. To specyficzna odmiana szkodliwego oprogramowania, które tak jak inne tego typu zagrożenia kradnie z komputera hasła i inne prywatne dane, ale w porównaniu ze standardowym szkodliwym oprogramowaniem ma jedną specyficzną cechę: jest bardzo trudny do wykrycia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ “hidden malware” (bo tak zostało nazwane to zagrożenie po angielsku) rezyduje w pamięci operacyjnej RAM komputera.