Uwaga na wadliwe procesory Atom C2000

Energooszczędny procesor Atom C2000 został zaprojektowany z myślą o instalowaniu w serwerach oraz mikroserwerach. Niektóre firmy (np. Cisco) instalowały go również w urządzeniach sieciowych.

Intel informuje (czytaj tutaj), że problem tkwi w zegarze taktującym procesor, który zaczyna w pewnym momencie generować niewłaściwe impulsy, co skutkuje tym, że komputer nie może wykonywać poprawnie niektórych operacji i zawiesza się.

Administratorzy systemów IT powinny zwrócić szczególną uwagę na sprzęt sieciowy bazujący na procesorze Atom C2000. Wiąże się to z tym, że czas życia serwerów jest dużo krótszy niż czas życia urządzeń sieciowych, które potrafią być eksploatowane dziesięć i więcej lat. Serwery są zazwyczaj wymienione na nowsze – chociaż nie jest to regułą - już po kilku latach.

Intel zmienił jakiś czas temu strategię i nie produkuje już serwerowych procesorów Atom, oferując producentom serwerów takie układy, jak Xeon-D czy Xeon-E3. Układy Atom mogą natomiast z powodzeniem obsługiwać drony, roboty czy urządzenia instalowane w sieciach IoT.