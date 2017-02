Polskie instytucje finansowe na celowniku hakerów

Nie wiadomo do końca, jaki to może być malware, ale przynajmniej w jednym przypadku stwierdzono ponoć, że było to złośliwe oprogramowanie, które miało wykradać dane i przesyłać je do zewnętrznego serwera. Trudno powiedzieć, czy było to duże zagrożenie, ponieważ wszystkie dane są zaszyfrowane. Informacja taka pojawiła się pod koniec zeszłego tygodnia na serwisie Zaufana Trzecia Strona.

Sytuację pogarsza fakt, że jak donoszą dobrze poinformowane źródła, zaatakowana został również witryna bardzo poważnej instytucji finansowej, jaką jest KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). To organ kontrolny, sprawuje nadzór nad całym polskim sektorem bankowym.

Witryna miała być zainfekowana szkodliwym oprogramowaniem kilka miesięcy temu, ale fakt ten wykryto niedawno. Ostatnio, przez pewien czas witryna była niedostępna, a użytkownikom próbującym się z nią połączyć prezentowano komunikat „Przepraszamy za prace serwisowe”. Po kilku dniach strona KNF została jednak ponownie uruchomiona.

Jak dotąd CERT Polska (instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa internetu) nie wypowiedział się oficjalnie w tej sprawie, chociaż rzecznik KNF przyznał, że był to cyberatak. Uspokajał jednocześnie, że "wewnętrzne systemy raportowania funkcjonują niezależnie od systemu informatycznego obsługującego stronę internetową i pozostają bezpieczne".