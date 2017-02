SER oferuje aplikację SAP Fiori przeznaczoną do zarządzania fakturami

SAP Fiori to kolejne rozwiązanie w długiej tradycji partnerstwa pomiędzy SAP i SER. Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs użytkownika oraz umożliwia firmom włączanie swoich mobilnych pracowników w procesy fakturowania obejmujące wiele działów w firmie.

Menedżerowie, którzy często znajdują się poza biurem, mają teraz stały dostęp do wszystkich procesów fakturowania i ich aktualnego statusu – co jest podstawowym wymogiem by dotrzymać terminowości płatności. Wspomniany dostęp mobilny gwarantuje pełną przejrzystość procesowania faktur i zapewnia audytowalność wszystkich podejmowanych w jego ramach działań.

Zobacz również:

W przypadku tej aplikacji ważne jest to, że , menedżerowie mogą w prosty sposób przypisać osoby zastępujące ich podczas urlopów czy innych nieobecności.

Z aplikacji Fiori można korzystać na każdej przeglądarce. Jest ona dostępna z poziomu ekranu startowego SAP Launchpad. Interfejs dostosowuje się do rozmiaru urządzenia, więc aplikacja jest elastyczna i można z niej korzystać na każdym urządzeniu mobilnym, jak również na tradycyjnym desktopie.