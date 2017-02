Apple i Samsung notują spadek sprzedaży smartfonów

W 2016 roku obaj główni producenci odnotowali jednak spadek obrotów w tym segmencie rynku, jak wynika z danych opublikowanych w raporcie IDC i to mimo, że globalna sprzedaż smartfonów wzrosła o 2,3%.

Natomiast według danych za IV kwartał 2016 roku, Apple wyprzedził Samsunga pod względem liczby sprzedanych smartfonów (o ok. 800 tys. sztuk).

Zobacz również:

Podawane przez IDC liczby są podobne do prezentowanych przez Strategy Analitycs. Według analityków tej firmy, w 2016 roku na świecie sprzedano blisko 1,5 miliarda smartfonów (wzrost o 3,3%).

2016 rok był pierwszym w którym spadła sprzedaż iPhone’ów od roku 2007, gdy zostały one wprowadzone na rynek. „W 2016 roku można było zaobserwować huśtawkę w wynikach sprzedaży, która rosła w jednych krajach, a spadała w innych” mówi Ryan Reith, analityk z IDC.

Choć dwaj najwięksi producenci czyli Apple i Samsung w roku 2016 odnotowali spadek sprzedaży, ale nie oznacza to, że rynek słabnie. IDC prognozuje, że będzie on rósł w najbliższych latach, bo „smartfony wciąż są najbardziej pożądanymi mobilnymi komputerami niezależnie od wieku użytkowników i poziomu rozwoju gospodarczego kraju w którym mieszkają”, jak mówi Ryan Reith.

Będzie tak dopóki wymiana sprzętu na nowe modele będzie następowała średnio co około 2 lata. „A obecnie IDC nie widzi żadnych oznak wydłużenia średniego czasu użytkowania sprzętu” mówi Ryan Reith, choć wzrost rynku trochę przyhamował. W 2015 roku wyniósł on 10,4%, w 2016 spadł do poziomu 2,3%, ale na 2017 rok IDC prognozuje większy wzrost sprzedaży, m.in. dzięki pojawieniu się nowych modeli iPhone’ów, które Apple wprowadzi na 10 rocznicę ich pojawienia się na rynku.

W roku 2016 Apple sprzedał na świecie 215 mln sztuk smartfonów, co oznacza 7% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Dobry dla firmy był jednak IV kwartał 2016, w którym Apple odnotował rekordową sprzedaż 78,3 mln iPhone’ów (17,8-procentowy udział w rynku oraz wzrost o 4,7% w porównaniu do IV kw. 2015 roku). Wartość przychodów Apple związanych ze sprzedażą iPhone’ów wyniosła 54,4 mld USD. Od 2009 roku smartfony są produktem, który generuje największe obroty i zyski dla firmy.

Samsung zakończył rok sprzedając 311 mln smartfonów, ale w IV kwartale sprzedał tylko 77,5 mln i dlatego został wyprzedzony przez Apple. Można też zauważyć, że w IV kwartale, udział Samsunga wyniósł 17,7% i po raz pierwszy od 4 lat spadł poniżej 20%. Do tego słabszego wyniku przyczyniła się niewątpliwie konieczność wycofania z rynku ok. 3 milionów wadliwych modeli Note7. Ale wkrótce na rynku pojawi się Galaxy 8. Przewidywano, że premiera tego modelu będzie miała miejsce pod koniec lutego na targach MWC w Barcelonie, ale ostatnio przedstawiciele Samsunga oficjalnie temu zaprzeczyli. Według portalu VentureBeat, a także innych źródeł, nowy smartfon zostanie zaprezentowany 29 marca na konferencji w Nowym Jorku.

Na trzecim miejscu w rankingu uplasowała się firma Huawei, zarówno w IV kwartale, jak i całym roku. Firma sprzedała 139 mln smartfonów w 2016 roku oraz 45 mln w IV kwartale, po raz pierwszy uzyskując dwucyfrowy udział w rynku (10,6%).

Kolejne dwa miejsca zajęły, również chińskie, firmy Oppo i Vivo, których sprzedaż w 2016 roku gwałtownie wzrosła odpowiednio o 133% i 103%.

Jak podkreślają analitycy, na razie nie stwarzają one zagrożenia dla pozycji liderów, bo ich oferta jest ograniczona głównie do rynku azjatyckiego, ale jeśli zaczną rozszerzać sprzedaż na inne kraje i regiony geograficzne to sytuacja może się zmienić.

Zwiększenie sprzedaży będzie jednak wymagało od nich dużych nakładów na marketing. „Na razie Apple i Samsung inwestują w reklamę tyle, że żaden z pozostałych konkurentów nie jest w stanie im sprostać. Nie wystarczy bowiem mieć wspaniałe produkty, bo bez marketingu nie przebiją się one na rynku” uważa Roger Entner, analityk z firmy Recon Analytics.