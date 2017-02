Micron przyspiesza premierę układów GDDR6

+1 on Google+

Firma zamierza wprowadzić do oferty swoje pierwsze układy pamięci GDDR6 nie na początku przyszłego roku (tak jak to wcześniej zapowiadała), ale jeszcze pod koniec tego roku. Będą one instalowane na kartach grafiki, zastępując na nich podobne układy poprzednich generacji, oznaczone symbolami GDDR5X i GDDR5.