Dlaczego informatycy odchodzą z firmy

Rok 2016 upłynął pod znakiem rosnących oczekiwań informatyków. Firmy zatrudniające specjalistów IT prześcigają się w sposobach ich rekrutowania, motywowania i jak najdłuższego zatrzymywania. Wysoka retencja jest tu kluczowa, gdyż o wiele korzystniej jest zatrzymać aktualnego pracownika, niż szukać i wdrażać nową osobę. Aby realizować ten cel, firmy stosują różne narzędzia nagradzania – atrakcyjne i stale rosnące pensje oraz szczególnie bogaty pakiet benefitów.

W pracy wprowadza się różne udogodnienia, jak pokoje zabaw i wypoczynku, gabinety masażu czy tematyczne stołówki. Firmy z branży starają się także ułatwić swoim pracownikom życie prywatne poprzez oferowanie dość nietypowych świadczeń, jak firmowe przedszkola czy usługi konsjerża. Działania te dużo kosztują, ale czy rzeczywiście wpływają na zadowolenie informatyków? Najczęściej tak - i to znacznie. Czy są przy tym efektywne dla firmy? Niestety już nie tak często, gdyż nie zawsze nakłady dotyczą tych potrzeb, które są dla tych pracowników najważniejsze.

Wybrane aspekty satysfakcji z pracy w ocenie informatyków i pozostałych pracowników w Polsce. Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 (Sedlak & Sedlak, 2017).

Informatycy zadowoleni niemal jak członkowie zarządów

Zgodnie z wynikami raportu „Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016”, wydanego przez Sedlak & Sedlak, pracownicy IT są drugą najbardziej zadowoloną z pracy grupą zawodową w kraju. Ich poziom łącznej satysfakcji z pracy, wynoszący 0,4 (w skali od -2 – maksymalne niezadowolenie do +2 – maksymalne zadowolenie) okazał się znacznie wyższy od przeciętnego poziomu w Polsce (0,08) i jest nieco niższy jedynie od poziomu satysfakcji członków zarządów (0,48). Zadowolonymi z pracy jest około 52% informatyków w porównaniu do 33% ogółu Polaków. Dzięki pomyślnej koniunkturze, zadowoleni z pracy są nie tylko informatycy, ale wszyscy pracownicy firm z branży technologii komputerowych (0,41). Istotnie prześcigają pod tym względem drugich w kolejności, pracowników firm telekomunikacyjnych (0,3).