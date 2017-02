Usługi VPN mogą nieraz pogorszyć nasze bezpieczeństwo

Dlaczego tak jest, skoro dzięki sieciom VPN nawet dostawca usługi sieciowej nie jest w stanie kontrolować naszej aktywności? Odpowiedz na pytanie znajdziemy w raporcie opublikowanym niedawno przez University of South Wales (Australia). Informatycy badający technologię VPN odkryli, że wiele usług VPN oferowanych przez androidowe aplikacje wcale nas nie chroni, ale wręcz ułatwia życie hakerom, którzy czyhają na nasze dane.

Przeprowadzone przez nich badanie (patrz tutaj) wykazało, że aż 38% androidowych usług VPN zawiera malware, który pozwala hakerom wykradać nasze dane . Równie dużo, bo 18% takich usług, nie szyfruje danych przesyłanych przez połączenie VPN. Znakomita większość – bo 75% takich usług – pozwala hakerom śledzić naszą aktywność w internecie.

Są też takie usługi VPN, które uruchamiają wrogie programy JavaScript potrafiące np. przekierować naszą aktywność w momencie robienia w internecie zakupów w taki sposób, że nasza płatność za towar trafia na konto hakera, a nie sprzedawcy.

Dlatego twórcy raportu apelują do użytkowników, aby korzystali tylko z takich usług VPN, do których mają zaufanie. W przeciwnym przypadku jeśli nie będą mieli szczęścia to zamiast zagwarantować sobie bezpieczeństwo, pogarsza je tylko.