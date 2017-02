CERT/CC potwierdza: w protokole SMB istnieje groźna luka

+1 on Google+

Wydawałoby się, że sieciowy protokół SMB (Server Message Block), który system Windows wykorzystuje do udostępniania plików, jest absolutnie bezpieczny. Okazuje się, że wcale tak nie jest i ostatnio wykryto w nim podatność "zero-day", którą hakerzy mogą wykorzystywać do zdalnego zakłócania pracy systemu Windows, co może skutkować nawet zawieszaniem się komputera.