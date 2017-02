Weź udział konkursie Computerworld na najlepszą chmurę obliczeniową!

Według najnowszych badań chmura obliczeniowa jest najszybciej rozwijającą się gałęzią branży IT. Roczny globalny ruch danych w chmurze wzrośnie z poziomu 1,2 zettabajtów w roku 2012 do 5,3 zettabajtów w roku 2017. Chmura obliczeniowa ma się rozwijać w tempie minimum 27,5% rocznie, a do 2019 ruch w chmurze wzrośnie nawet czterokrotnie.

Mając to na uwadze, zamierzamy sprawdzić, jakie są najciekawsze projekty chmurowe realizowane przez polskie organizacje.

W kolejnej edycji konkursu Best in Cloud zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojej firmy, wybranych produktów i usług, a także konkretnych wdrożeń Cloud Computingu.

Spośród nadsyłanych zgłoszeń wybierzemy najlepsze rozwiązania w następujących kategoriach:

Najlepszy system pamięci masowej

Bezpieczna chmura

Wydajność i integracja

Najlepszy produkt ERP

Najlepszy produkt CRM

Najlepszy produkt Zintegrowanej komunikacji (Unified Communication)

Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze

Najlepszy start-up technologii cloud

Zapraszamy także organizacje, które chciałyby pochwalić się usprawnieniami dokonanymi dzięki technologii chmurowej, do wypełniania zgłoszeń w kategorii

Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej

Więcej szczegółów na temat konkursu oraz konferencji Best in Cloud znajdą Państwo na stronie wydarzenia: bestincloud.computerworld.pl