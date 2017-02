Najlepsi pracodawcy IT w Polsce wyłonieni w konkursie AudIT 2016!

Wyniki piątej edycji badania AudIT zostały ogłoszone podczas konferencji Computerworld „Zarządzanie zespołami IT”. Uroczyste wręczenie nagród to nie wszystko – zwycięzcy otrzymali indywidualne, wyczerpujący raporty, dzięki którym dowiedzą się, co jeszcze można poprawić, by zwiększyć retencję pracowników czy poprawić ich zaangażowanie.

Najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2016

AudIT ujawnia ukryte motywatory Wysoka jakość metodyki badania AudIT widoczna jest między innymi w wielości branych pod uwagę czynników oraz czynionych obserwacji. Jednym z nieoczywistych, trudnych do ustalenia motywatorów jest wizerunek firmy. „Poczucie, że pracuję w firmie, którą warto się pochwalić jest typowym elementem ukrytych możliwości. Pracownicy o tym nie mówią, natomiast jest to element, który wyraźnie wpływa na zaangażowanie i satysfakcję” – mówi prof. Krzysztof Siekierski, członek zarządu i Client Service Director w Kantar TNS, firmie będącej partnerem badania. Laureaci konkursu skorzystają więc na zdobytych wyróżnieniach podwójnie – zarówno przy rekrutacji, jak i utrzymaniu cennych specjalistów IT.

Zwycięzcą konkursu została – podobnie jak w ubiegłorocznej edycji – firma Britenet, usługodawca IT oferujący team leasing oraz body leasing specjalistów IT. Przedsiębiorstwo przez kolejny rok będzie mogło wykorzystywać certyfikat „Computerworld – Najlepsze miejsca pracy IT w Polsce” w działaniach wizerunkowych oraz rekrutacyjnych. Britenet nie tylko zwyciężył w konkursie, ale jeszcze poprawił rezultat osiągnięty w ubiegłym roku. Wyniki badania wskazują, że wizerunek oraz sposób funkcjonowania firmy są w oczach jej pracowników ważnymi atutami – gdyby szukali pracodawcy ponownie, raz jeszcze wybraliby Britenet.

„Drugi raz bierzemy udział w tym badaniu, i drugi raz zajmujemy pierwsze miejsce. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie. Czerpiemy naukę z tego audytu” – podkreślała odbierając nagrodę Anna Wieczorek, Recruitment Manager w Britenet. „Mam nadzieję, że w przyszłym roku także pojawimy się na pierwszym miejscu!”

Wyróżnione miejsca pracy IT w Polsce 2016

Wyróżnienia w badaniu AudIT 2016 otrzymały dwie firmy. Pierwsze trafiło do ING Services Polska – centrum usług wspólnych dla grupy ING na całym świecie. „Pierwszy raz wzięliśmy udział w tym badaniu – tym bardziej czuję się zaszczycona, mogąc odbierać tę nagrodę” – mówiła Anna Mirek, Manager Wydziału Komunikacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ING Services Polska. „Tym bardziej, że to głos naszych pracowników” – podkreśla.

Drugie wyróżnienie otrzymała firma Sii, dostawca usług IT m. in. z zakresu rozwoju i testów oprogramowania, szkoleń czy zarządzania infrastrukturą IT. „Sii ma po raz kolejny okazję otrzymać to prestiżowe wyróżnienie” – mówiła Agnieszka Rzeczkowska, Training Practice Manager w Sii Polska. „Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które tworzą tę wspaniałą atmosferę”.

Metodyka badania AudIT

Celem badania AudIT jest ustalenie, jakie zmienne są z punktu widzenia specjalistów IT najistotniejsze i szczególnie motywują ich do pracy. Organizacje uczestniczące w AudIT poddają się badaniu, by ustalić, w jakim stopniu udaje im się wyjść naprzeciw potrzebom formułowanym przez profesjonalistów IT. Skale punktowe przygotowywane są na podstawie opinii udzielanych przez pracowników oraz analizie jakości procesów w firmie. Badanie dla Computerworld realizuje TNS Polska, wykorzystując przy tym typologię TRI*M.

Szczegóły znajdują się na stronie www.computerworld.pl/audit/.