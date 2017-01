Intel: prawo Moore'a dalej obowiązuje

Przypomnijmy jak brzmi prawo Mooere’a. Powstało ono 50 lat temu i mówi, że ilość tranzystorów znajdujących się na takiej samej powierzchni układu scalonego podwaja się co dwa lata. Wprowadzając przez ostatnie 20 lat na rynek kolejne procesory, ich producenci za każdym razem udowadniali, że prawo Moore’a dalej funkcjonuje w praktyce.

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że zapowiedz Intela może być jedną z ostatnich tego typu inicjatyw, gdyż prawo Moore’a nie będzie obowiązywać w nieskończoność. Proste prawa fizyki mówią bowiem, że nie da się ciągle zmniejszać rozmiarów tranzystorów wchodzących w skład układów scalonych. Jednak póki co układy scalone wytwarzane przy użyciu technologii 7 nm udowadniają, na prawo Moore’a będzie aktualne jeszcze przynajmniej przez kilka następnych lat.

Zobacz również:

W tym roku ruszy pilotażowy program produkcji scalaków 7 nm, które trafią do pecetów czy laptopów najwcześniej za dwa lata. Najbardziej zaawansowane, dostępne obecnie na rynku intelowskie układy scalone (bazujące na architekturze Kaby Lake), są wytwarzane przy użyciu technologii 14 nm, ale Intel wprowadzi do oferty w połowie tego roku pierwsze układy wytwarzane przy użyciu technologii 10 nm. Będą to procesory bazujące na architekturze Cannonlake, które można było obejrzeć na styczniowych targach CES.

Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że pierwszy układ scalony wyprodukowany przy użyciu technologii 7 nm został zaprezentowany półtora roku temu. Powstał w laboratoriach firmy IBM. Firma jak dotąd nie ujawniła, kiedy będzie w stanie produkować na masową skalę takie procesory. Ciekawe jest jednak to, że zapowiada iż poniesie poprzeczkę jeszcze wyżej, czyli pokusi się o opracowanie materiałów i urządzeń, które będą w stanie produkować układy przy użyciu kolejnej zaawansowanej technologii 5 nm.