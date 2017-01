Chmura na świecie i w Polsce: pięć powodów wolniejszej implementacji

Jeśli spojrzeć na rynek technologii informatycznych, niewiele spośród tych, które są powszechnie wykorzystywane i które zostały zaakceptowane przez klientów, cieszy się tak dynamicznymi wzrostami jak rynek chmury publicznej. 51% spośród 11 350 firm objętych globalnym badaniem IDC Cloud View spodziewa się, że w ciągu dwóch lat większość wykorzystywanych przez nie zasobów IT będzie dostarczana z wykorzystaniem chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej. Ponad trzy czwarte ankietowanych przeznaczy co najmniej 10% budżetu IT na zakup usług w chmurze prywatnej. Jest to zgodne z opublikowanymi przez IDC w grudniu 2016 r. prognozami, według których do 2018 r. ponad 85% przedsiębiorstw będzie korzystać z platform MulitiCloud, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami i sprawniejsze dostarczanie usług biznesowi.

Dla użytkowników oznacza to tylko jedno: zarówno biznes, jak i IT nie mają już czasu na „rozwijanie kompetencji” dotyczących wykorzystania chmury, a muszą być ekspertami w tym zakresie. Polski rynek chmury publicznej rośnie dużo szybciej niż często do niego porównywany rynek tradycyjnych usług informatycznych: dynamika rynku chmurowego jest w tym wypadku pięć razy większa. Jednocześnie, szczególnie w opinii wielu międzynarodowych dostawców chmury, polski rynek rozczarowuje w porównaniu z rynkami w innych częściach świata. Dlaczego tak jest? Czy wystarczającym wyjaśnieniem jest polska zachowawczość, niechęć do nowych rozwiązań, niski poziom zaufania społecznego (cyfrowa gospodarka opiera się w dużym stopniu właśnie na otwartości i zaufaniu) czy brak tzw. „chmurowej agendy” dla instytucji i firm publicznych?