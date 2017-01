Film fabularny z internetu nominowany po raz pierwszy do Oscara

Film uzyskał nominacje w następujących kategoriach: najlepszy fabularny film, najlepszy reżyser (Kenneth Lonergan), za oryginalny scenariusz, pierwszoplanowa rola dla aktora (Casey Affleck), drugoplanowa rola dla aktora (Lucas Hedges) drugoplanowa rola dla aktorki (Michelle Williams).

Regulamin mówi, że film może zostać nominowany do nagrody Oscara tylko wtedy, gdy jest pokazywany w kinach. Tak też było z filmem “Manchester by the Sea", którego premiera w kinie miała miejsce 18. listopada zeszłego roku. Film odniósł już kasowy sukces, ponieważ zarobił do dzisiaj prawie 39 mln USD.

Zobacz również:

Oscarowe nominacje przyznane temu filmowi, dostępnemu w postaci internetowej usługi streamingowej, pokazuje iż firmy Amazon i Netflix (rywalizujące ze sobą zawzięcie od lat na tym polu) obrały różne strategie dotyczące tej formy dystrybuowania treści medialnych.

Amazon forsuje i stosuje zasadę, iż zakupione przez niego filmy fabularne można będzie oglądać najpierw w kinach, a w drugiej kolejności w postaci streamingowej, internetowej usługi. Netflix trzyma się natomiast zasady, że kinowa premiera filmu powinna mieć miejsce w tym samym czasie co internetowa.

Na koniec warto przypomnieć, że nagrody Oscara i cyfrowe platformy wideo spotkały się ze sobą pierwszy raz w 2014 roku. Wtedy film kupiony przez Netflix (noszący tytuł "The Square") był nominowany do takiej nagrody. Ale uwaga - był to film dokumentalny, a nie fabularny.