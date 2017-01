W Kalifornii powstała największa na świecie stacja baterii

Cała stacja ma pojemność 80 MWh (megawatogodzin) i została zbudowana z myślą o tym, aby magazynować nadwyżki energii wytwarzane przez ekologiczne elektrownie, główne solarne i wiatrowe. Stacja składa się z kilkuset szaf zapełnionych bateriami Powerpack 2. Każda szafa waży 1800 kilogramów i może zmagazynować energię 200 kWh. Zmagazynowana przez stację energia ma trafiać do sieci energetycznej w momentach szczytowego zapotrzebowania na prąd elektryczny.

Tesla oraz inwestor (koncern energetyczny Southern California Edison) nie ujawniły jak dotąd wartości inwestycji, ale podobna stacja zbudowana niedawno w USA, mająca ogólną pojemność ok. 20 MWh, kosztowała ok. 45 mln USD. Biorąc pod uwagę pojemność stacji w Mira Loma, musi to być grubo powyżej 100 mln USD.

Zobacz również:

Stacja w Mira Mira nie jest jedyną tego typu inwestycją koncernu SCE. W zeszłym roku koncern zbudował w ramach inicjatywy Tehachapi Energy Storage stację baterii, która ma moc 32 MW. Stacja skład się z 604 832 niewielkich baterii linowo-jonowych zamontowanych w 10 872 modułach (55 baterii na moduł), które znajdują się w sześciuset szafach.