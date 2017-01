Pamięci masowe Pure Storage obsłużą warszawskie MZA

Engave dostarczy MZA macierz FlashArray//m10 należącą go generacji R2, na której można przechowywać do 10 TB danych. To fakt warty odnotowania, ponieważ dotychczas żaden podmiot z polskiego sektora publicznego nie zdecydował się na takie rozwiązanie.

Pure Storage to amerykański producent systemów pamięci masowych opartych całkowicie na pamięciach półprzewodnikowych typu NAND/flash. Są to systemy pamięci masowych typu masowych AFA (All-Flash Array). Nie zawierają więc dysków twardych, dlatego oferują bardzo krótkie czasy dostępu do danych oraz są niezawodne. Wszystkie macierze Pure Storage są wyposażone w zabezpieczenie, dzięki któremu użytkownik nie straci danych, ani nie będzie musiał ich odzyskiwać w razie zaistnienia problemu – dane są cały czas dostępne na macierzy.

„W Polsce dopiero po roku udało nam się sprzedać pierwszą macierz Pure Storage”, mówi prezes Engave, Dominik Żochowski. I dodaje, ”Pierwsze pytanie ze strony klientów zwykle brzmi: a gdzie to już działa? Teraz możemy podeprzeć się doświadczeniem. Mamy pierwsze wdrożenie w Polsce. Chciałbym nadmienić, że od kilku lat ponad 1,5 tys. klientów na całym świecie korzysta z technologii all-flash tego producenta i to z wielkim sukcesem. My natomiast do wszystkiego musimy dojrzeć”.