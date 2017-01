Systemy hiperkonwergentne: konkurencja dla chmury

Systemy hiperkonwergentne czyli integrujące serwery, pamięci masowe oraz urządzenia sieciowe w jednym kompaktowym urządzeniu są znane od lat, ale traktowane dotąd były jako rozwiązania niszowe.

To zaczyna się zmieniać, czego przykładem jest decyzja HPE (Hewlett-Packard Enterprise) dotycząca przejęcia za sumę 650 mln USD firmy SimpliVity, która jest liczącym się w tym segmencie dostawcą z 18-procentowym udziałem w globalnym rynku. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca lutego 2017 roku. Przedstawiciele HPE zapowiadają, że już w tym roku firma wprowadzi do oferty hiperkonwergentne systemy wykorzystujące serwery ProLiant oraz oprogramowanie i technologie opracowane przez SimpliVity.

Zobacz również:

Analitycy zgodnie prognozują szybki wzrost rynku

Opinie analityków dotyczące szybkiego wzrostu obrotów na rynku systemów hiperkonwergentnych są zgodne. Według IDC jego wartość, która w 2016 roku wyniosła 2,6 mld USD, do 2020 roku osiągnie poziom 6,4 mld USD. Technology Business Research prognozuje, że wartość tego rynku osiągnie w 2020 roku poziom 7,2 mld USD, a według Gartnera – 5 mld USD w 2019 roku.

Natomiast z ankiety przeprowadzonej przez firmę Morgan Stanley w 2016 roku wynika, że 60% dyrektorów IT w dużych firmach planuje zakup systemów hiperkonwergentnych w 2017 roku. Jest to 3-krotnie większa liczba niż zarejestrowana w poprzedniej ankiecie z 2015 roku. Rozwiązania takie będą wykorzystywane głównie przez firmy, które decydują się na inwestycję w budowę własnych chmur prywatnych. Zdaniem analityków, dla firm, które mają wątpliwości czy korzystać z chmur publicznych, poważną alternatywą są właśnie systemy hiperkonwergentne.

Mają one zalety porównywalne do rozwiązań chmurowych, ale nie wymagają korzystania z usług oferowanych w chmurach publicznych. „Wysoka wydajność, łatwość korzystania i niższe w porównaniu do rozwiązań klasycznych koszty bez kompromisów związanych z możliwością zachowania pełnej kontroli nad działaniem systemu i bezpieczeństwem danych, to główne zalety rozwiązań hiperkonwergentnych” podkreśla na firmowym blogu Anthony Neri, wiceprezes HPE i dyrektor generalny działu Enterprise Group.

Wśród firm opracowujących i oferujących systemy hiperkonwergentne można wymienić Dell Technologies (wykorzystuje m.in. technologie przejęte wraz z firmami Pivot3, EMC, VMware), Atlantis Computing, HyperGrid (wcześniej Gridstore), Stratoscale, Cisco, HPE (SimpliVity), Huawei, Scale Computing oraz Lenovo.

Nutanix, lider rynku kolejnym celem do przejęcia?

Przejęcie SimpliVity ma wzmocnić pozycję HPE w konkurencji z innymi znanymi dostawcami tego typu rozwiązań, bo udział HPE w tym segmencie rynku jest szacowany na zaledwie 3%.

SimpliVity opracowała oprogramowanie wirtualizacyjne, które pozwala na zintegrowanie w jednym urządzeniu serwerów, pamięci masowej i mechanizmów do zarządzania siecią oferując jednocześnie funkcje HA (High-Availability – wysoka dostępność), automatycznego odtwarzania maszyn wirtualnych, kompresji i deduplikacji danych, zdalnego backupu i przywracania plików oraz DR (Disaster Recovery – odtwarzanie systemu w przypadku poważnej awarii).

Jedną z ważnych zalet takiego rozwiązania jest możliwość budowy skalowalnego systemu, który w przypadku rozbudowy jest dynamicznie i automatycznie rekonfigurowany bez konieczności ręcznej zmiany parametrów pamięci masowej wymagającej wysoko wykwalifikowanych administratorów. „Jeśli firma planuje uruchomienie we własnym centrum danych usług wzorowanych na oferowanych przez chmury publiczne, to wdrożenie systemu hiperkonwergentnego jest atrakcyjną propozycją” uważa Richard Fichera, analityk z Forrester.

Przejęcie SimpliVity przez HPE zwróciło uwagę analityków na Nutanix, największego, niezależnego producenta systemów hiperkonwergentnych, który według Gartnera ma 52-procentowy udział w tym segmencie rynku. We wrześniu 2016 roku Nutanix zadebiutował na giełdzie i stał się firmą publiczną, której wartość jest obecnie szacowana na ok. 4 mld USD.

Jak uważa Ittai Kidron, analityk z firmy Oppenheimer „przejęciem lub nawiązaniem ścisłego partnerstwa z Nutanix może być szczególnie zainteresowane Cisco, bo dotychczasowa umowa o partnerstwie i współpracy z SimpliVity najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona”.