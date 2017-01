Computerworld ma 50 lat

Pierwszy numer pisma był drukowany na zwykłej drukarce i jego narodziny miały miejsce w garażu, co może się kojarzyć znawcom historii sektora IT z takimi firmami, jak Hewlett-Packard czy Apple. One powstały też w garażach. Człowiek, który powołał do życia pismo, był Patrick J. McGovern junior – absolwent MIT. Miał wtedy 30 lat i zaczął swoją karierę w mediach IT trzy lata wcześniej, powołując wtedy do życia znaną dzisiaj wszystkim korporację IDC (International Data Corporation).

W 1967 roku, a więc wtedy gdy pojawił się pierwszy numer pisma Computerworld, przemysł IT rozpędzał się na dobre. To wtedy IBM zademonstrował pierwsze giętkie dyskietki (floppy disk), a w Nowym Jorku odbyły się pierwsze targi CES (Computer Electronics Show). W tych latach do wielu wydarzeń, produktów czy usług IT można dzisiaj dołączyć słowo „pierwsze” czy „pierwszy”. Były to bowiem iście pionierskie czasy IT.

Po latach IDC weszło w skład większego biznesu noszącego nazwę IDG (International Data Group), który uruchomił kolejne medialne tytuły IT, takie jak Network World, InfoWorld, PCWorld, CIO i CSO. IDG zatrudnia obecnie na całym świeci blisko 12 tys. osób, wydaje ok. 300 magazynów i działa w 85 krajach na całym świecie.

Warto też przypomnieć, że Patrick J. McGovern (który umarł trzy lata temu) był jednym z pierwszych amerykańskich biznesmenów, który założył z Chinami spółkę joint venture. IDG wkroczyło do tego kraju w tej postaci dokładnie wtedy, gdy w naszym kraju wybuchła Solidarność, czyli w 1980 roku.