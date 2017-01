Uwaga na niebezpieczne rozszerzenie WebEx

Starsze niż 1.0.3 wersje rozszerzenia wspierają opcję znaną pod nazwą “magic string”. Użytkownik może dołączyć taki ciąg do adresu WWW, aktywując w ten sposób zdalnie rozszerzenie WebEx. Po aktywowaniu tego rozszerzenia haker może jednak przesłać do atakowanej maszyny złośliwy kod i wykonać go, przejmując w efekcie nad nią kontrolę.

Pracę rozpoczynamy od wpisania na pasku adresu przeglądarki Chrom polecenia chrome://extensions i naciśnięcia klawisza Enter. Przewijamy ekran do pozycji Cisco WebEx Extension. Ujrzymy wtedy rozszerzenia wylistowane w porządku alfabetycznym.

Jeśli posiadamy najnowszą wersję rozszerzenia, powinniśmy ujrzeć wpis 1.0.5. Jeśli nie, musimy działać.Powinniśmy odinstalować rozszerzenie i następnie zainstalować je ponownie, pobierając najnowszą wersję z Chrome Web Store.

Możemy też zrobić to samo postępując inaczej. Zaznaczyć na stronie chrome://extensions widoczne w prawym górnym roku pole Tryb programisty. Pojawi się wtedy napis Aktualizuj rozszerzenia. Klikamy go i mamy wtedy też problem z głowy.