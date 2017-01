Niepewna przyszłość idei “net neutrality”

Prezydent Donald Trump zadecydował, że na czele FCC (Federal Communications Commission; Federalna Komisja Komunikacji) stanie Ajit Varadaraj Pai. To ważna nominacja mogącą świadczyć o tym, jaki kurs obierze administracja amerykańska w tak ważnej sprawie dla całego świata IT, jak idea „net-neutrality”. Rzecz w tym, że Ajit Varadaraj Pai jest przeciwnikiem tej idei co może wskazywać na to, że rząd amerykański przestanie ją popierać.