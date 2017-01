Automatyzacja procesów biznesowych w firmach

Nie można osiągnąć wysokiej wydajności w biznesie, jeśli wcześniej w pełni nie zrozumiemy różnicy między zadaniami ważnymi a tymi, które po prostu trzeba wykonać. Przykładowo poczta elektroniczna, spotkania, telefony, potwierdzenia, rozdzielanie zadań, przypomnienia (follow-up), raporty, śledzenie postępów w pracach i wiele innych zadań to sprawy przyziemne, rutynowe i często niezbyt ekscytujące, konieczne jednak do poprawnego funkcjonowania większości firm. Podstawowy problem? Takie zadania zajmują dużo czasu.

Co istotne, wysoką wydajność osiąga się nie poprzez nadawanie priorytetów poszczególnym zadaniom. Jeśli będziemy koncentrować się tylko na kwestiach najważniejszych, wymagających większej uwagi czy kreatywności, przyziemne zadania ciągle pozostaną niewykonane i nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To dlatego warto obecnie polegać na automatyzacji. Wiele zadań można pośrednio lub całkowicie oddać do realizacji algorytmom komputerowym. Wtedy zyskujemy więcej czasu, a sprawy przyziemne i rutynowe są na bieżąco realizowane.

Według firmy Automate.io, oferującej narzędzia do automatyzacji sprzedaży i innych procesów, handlowcy przeznaczają mniej niż połowę swojego czasu na rzeczywiste sprzedawanie. Pozostały czas zajmują inne zadania, głównie komunikacja. Są to zadania, które można automatyzować.

Automatyzacja pozwala małym firmom na zajmowanie się większą liczbą projektów przy stosunkowo małych zasobach, a w dużych przedsiębiorstwach pozwala oszczędzać czas i przeznaczać go na zadania bardziej istotne dla rozwoju. Na przykład jak podaje firma Salesforce, znana głównie z oferowanego w chmurze zautomatyzowanego oprogramowania CRM, handlowcy przeznaczają tylko ok. 34% swojego czasu na faktyczną sprzedaż. Co dzieje się z resztą czasu? Zajmują go inne zadania – od tych administracyjnych, takich jak uaktualnianie dokumentacji i bazy CRM, przez ustawianie przypomnień w kalendarzach, po planowanie spotkań i tworzenie ofert.