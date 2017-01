Pocztowa usługa Lavabit wraca do internetu

Lavabit to usługa zapewniająca użytkownikom dostęp do szyfrowanych skrzynek pocztowych. Usługa zniknęła trzy lata temu. Powodem było to, że amerykański rząd domagała się od jego twórcy (Ladar Levison) udostępnienia treści niektórych korespondencji. Nie był to przypadek, gdyż z usługi tej korzysta wtedy Snowden. Ladar Levison nie zgodził się na to i wolał zamknąć biznes niż poddać się tej presji. Obecnie Ladar Levison wraca do internetu z nową propozycją.