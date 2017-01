Microsoft wycofuje z oferty pakiet Office 2013

Już niedługo, bo począwszy od 28 lutego użytkownicy nie będą już mogli pobierać aplikacji Office 2013 z samoobsługowego portalu Office 365. Microsoft nie będzie też od tego momentu udostępniać użytkownikom uaktualnień tych aplikacji i nie będzie ich wspierać w ramach takich usług, usług Customer Service Support czy Premier Support.

Warto przypomnieć, że Microsoft udostępnił pakiet Office 2016, który zawiera nowe wersje popularnych narzędzi biurowych uruchamianych na komputerach Windows i Mac, we wrześniu 2015 roku. Od tego czasu do dzisiaj Microsoft rozwijał ten pakiet, zapewniając jednocześnie dalej wsparcie tym korporacyjnym użytkownikom, którzy nie zdecydowali się na upgrade i pozostali przy pakiecie Office 2013. Z końcem lutego to wsparcie kończy się.

Microsoft nie zapomina o tych firmach, które widząc koniec wsparcia dla pakietu Office 2013, chcą obecnie przejść na oprogramowanie Office 2016. Oferuje im swoją asystę podczas takiej operacji, dostępną za pośrednictwem usługi migracyjnej noszącej nazwę FastTrack.

Microsoft przypomina jednocześnie, że będzie udostępniać użytkownikom pakietu Office 2013 krytyczne i ważne aktualizacje bezpieczeństwa co najmniej do 10 kwietnia 2018 roku.