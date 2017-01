EKG zastąpi hasło i zaszyfruje dane

Naukowcy twierdzą, że EKG może pełnić rolę hasła, a medyczne dane o pacjencie będzie można szyfrować za pomocą unikalnego klucza tworzonego na bazie informacji odczytanych z zapisu EKG.

Będzie to możliwie już niedługo, wtedy gdy pacjenci będą wyposażani w urządzenie typu wearable, które ciągle monitoruje stan zdrowia, mierząc takie parametry, jak tętno, temperaturę, poziom cukru we krwi oraz badając pracę serca, czyli wykonując EKG.

Wszystkie te parametry będą cyklicznie rejestrowane i wysyłane np. do szpitala. Będzie więc on posiadać w swych zasobach również EKG pacjenta. Dlatego serwer odbierający od pacjenta żądanie dostępu do jego danych może porównać wysłany zapis EKG z tym, jakie było wykonane wcześniej.

Dzięki takiemu mechanizmowi pacjent nie będzie musiał podawać hasła. Zostanie rozpoznany automatycznie i serwer wyśle do niego od razu interesujące go informacje, które przechowuje w swojej pamięci.

Rozwiązanie ma jednak jeden minus. Zapis EKG nie jest ciągle taki sam. Może się różnić co zależy od aktualnego samopoczucia pacjenta czy tego, że jest np. podziębiony albo bardzo zmęczony, nie mówiąc już o poważniejszych chorobach. Dlatego twórcy tej metody potwierdzania tożsamości użytkownika zalecają, aby miała zawsze dublera. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia problemów system powinien mieć możliwość sięgnięcia po zapasową metodę, która bazuje na tradycyjnym rozwiązaniu, czyli hasłach.