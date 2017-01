Centrum Technologii ICM zaprasza na pierwszą edycję konkursu Hackathon WWP

Cykl konkursów Hackathon WWP ma zwrócić uwagę na konieczność rozwoju umiejętności programowania równoległego oraz zademonstrować ich zastosowanie do społecznie i gospodarczo ważnych problemów.

Uczestnicy pierwszej edycji Hackathonu WWP będą musieli zaprojektować najlepszy układ sieci światłowodowych, tak by umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie użytkowników zamieszkujących obszary wykluczone cyfrowo.

Uczestnicy konkursu będą pracowali na dużych zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, a do uruchamiania zadań obliczeniowych wykorzystają infrastrukturę ICM, w tym system Okeanos – Cray XC 40 oraz klaster x86 – Hydra. Konkurs rozpocznie się rano w czwartek 16 lutego 2017 r. i potrwa do wieczora w piątek 17 lutego. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu catering oraz miejsce do odpoczynku.

W zmaganiach programistycznych (które będą trwać 30 godzin) mogą wziąć udział zespoły 2–4-osobowe. Hackathon skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków informatycznych. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody.

Jednym z patronów medialnych konkursu Hackathon WWP – Map the Gap (o którym więcej informacji można znaleźć tutaj) jest Computerworld.