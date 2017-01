Pamięć ReRAM wyposażona w zintegrowany procesor

Naukowcy z Singapuru i Niemiec stworzyli wspólnie układ scalony typu ReRAM (Resistive RAM), który może nie tylko przechowywać dane, ale pełnić również rolę procesora, czyli przetwarzać je. To ważne odkrycie stwarzające nadzieję, że przenośne komputery kolejnej generacji będą jeszcze cieńsze i lżejsze, gdyż będzie można w nich instalować dużo mniejszą liczbę układów scalonych nie mówiąc już o tym, że będą również energooszczędne oraz bardzo wydajne.

Układ został zaprojektowany przez naukowców z Nanyang Technological University (Singapur) i RWTH Aachen University oraz Forschungszentrum Juelich (Niemcy). Naukowcy opublikowali wyniki swoich prac na łamach periodyku Scientific Reports (czytaj tutaj). W dokumencie zatytułowanym “Multistate Memristive Tantalum Oxide Devices for Ternary Arithmetic” twierdzą, że laptopy zawierające opracowane przez nich układy będą co najmniej dwa razy wydajniejsze od dostępnych obecnie systemów obliczeniowych tego typu.

Układy ReRAM znane są od lat, ale jak dotąd były zawsze używane wyłącznie do przechowywania danych. Naukowcy z Singapuru i Niemiec udowodnili, że mogą również przetwarzać dane, czyli wykonywać zadania, które normalnie są zastrzeżone dla układów CPU.

Charakterystyczną cechą opracowanych przez nich układów ReRAM jest to, że przechowywane przez nie dane mogą przyjmować nie jeden z dwóch stanów (czyli 0 lub 1, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznego systemu binarnego), ale trzy, czyli 0, 1 lub 2. Jest to system znany pod nazwą Ternary.

Co ciekawe naukowcy zapowiadają, że przystępują do prac nad układem ReRAM, w którym dane będą mogły przybierać nie jeden z trzech stanów, ale jeszcze więcej, np. cztery czy pięć.