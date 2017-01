Standard Wi-Fi uzupełniony o mechanizmy synchronizacji czasu

Certyfikacja zgodności urządzeń ze specyfikacją Wi-Fi Certified TimeSync zostanie rozpoczęta w pierwszej połowie 2017 roku i można oczekiwać, że na rynku pojawią się one w połowie tego roku.

Sieci bezprzewodowe Wi-Fi nie były dotąd wyposażone w standardowy mechanizm pozwalający na synchronizację czasu, bo w przypadku typowych operacji, jak pakietowa wymiana danych między urządzeniami komputerowymi, nie był on potrzebny. Popularyzacja Wi-Fi spowodowała, że sieci bezprzewodowe znajdują coraz szersze zastosowania również w obsłudze aplikacji, których prawidłowe działanie wymaga precyzyjnej synchronizacji czasu między urządzeniami.

Aplikacje takie są wykorzystywane w systemach przemysłowych, IoT, medycynie, ale również coraz powszechniej w domowych sieciach Wi-Fi.

W tych pierwszych precyzyjna synchronizacja czasu ma często krytyczne znaczenie dla prawidłowego działania wielu czujników i analizy przesyłanych przez nie danych. Natomiast w przypadku sieci Wi-Fi działających w domach, funkcja ta przede wszystkim umożliwia komfortowe działanie rozbudowanych systemów audio-wideo, gdzie funkcjonuje wiele bezprzewodowych odbiorników wideo i głośników.

Jedną z barier popularyzacji Wi-Fi jako sieci obsługującej takie aplikacje był dotąd brak mechanizmów synchronizacyjnych, który powodował, że na przykład jakość dźwięku w stereofonicznych systemach audio była gorsza niż w przypadku klasycznych rozwiązań przewodowych.

Mechanizm TimeSync ma według jego autorów zapewnić możliwość synchronizacji urządzeń w czasie nie przekraczającym 1 mikrosekundy, co jest wystarczające w przypadku większości zastosowań.

Nie oznacza to jednak, że zegary każdego urządzenia Wi-Fi będą automatycznie synchronizowane. „TimeSync to tylko narzędzie, które może zostać wykorzystane przez producentów sprzętu i oprogramowania jako standardowy, uniwersalny mechanizm do synchronizacji urządzeń” podkreśla Kevin Robinson, wiceprezes Wi-Fi Alliance ds. marketingu. Jego zastosowanie ma pozwolić na dobrą współpracę urządzeń i aplikacji oferowanych przez różne firmy.

„Trzeba jednak pamiętać, że TimeSync nie ma wpływu na ewentualne opóźnienia w przesyłaniu danych, które nie zależą od synchronizacji czasu w zegarach urządzeń” mówi Kevin Robinson.