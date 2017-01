Lepiej idźmy na ryby

Szacowna instytucja Reuters Institute for the Study of Journalism opublikowała właśnie prognozy branży mediów na 2017 r. Niby nic dziwnego, w końcu Thompson Reuters – istniejąca od 150 lat – to agencja żyjąca przeważnie z mediów i pilnuje swojego rynku. Może się jednak okazać, że długo nie pożyje, czego lepiej jej nie życzyć. Lepiej jest bowiem być dobrze poinformowanym, niż gubić się w niewiedzy.

RISJ patrzy na 2017 r. z pesymizmem. Głównie przez rozwój technologii cyfrowej komunikacji, a właściwie przez to, jak jest ona (i zapewne będzie) wykorzystywana w nadchodzących miesiącach. RISJ stwierdza, że wiele inicjatyw mających na celu zwalczanie fałszywych wiadomości (czasem zwanych pieszczotliwie postprawdą) nie znajduje uznania odbiorców. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, patrząc na wyniki i prognozy wyborcze w USA i w Europie. RISJ spodziewa się, że nadal wiele biznesów prasowych będzie zwalniać pracowników, bankrutować lub przechodzić tylko do sieci.

Większe znaczenie w mediach będzie mieć to, co da się algorytmicznie policzyć; wykorzystanie Big Data do targetowania reklamowego odbiorców i firmy technologiczne. Instytut spodziewa się, że wydawcy będą próbować niwelować skutki nieudanych inwestycji w Facebook Live. Dla branży IT duże znaczenie może mieć to, że wydawcy będą skłaniali większą liczbę użytkowników do rejestrowania i logowania się na ich serwisach internetowych i w aplikacjach oraz będą sporo inwestować w zarządzanie danymi, aby dostarczyć bardziej spersonalizowane treści i wiadomości.