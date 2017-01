Sieci Wi-Fi mają nowego grożnego rywala: MulteFire

Bezprzewodowa infrastruktura MulteFire - bazująca głównie na technologii opracowanej swego czasu przez firmę Qualcomm – pozwoli zarówno małym jak i dużym firmom budować lokalne sieci LTE, które będą swym zasięgiem obejmować jeden budynek lub co najwyżej kilka budynków, albo np. takie obiekty użyteczności publicznej, jak lotniska czy stadiony.

Standard MulteFire Release 1.0 – będący ulepszona wersją technologii LTE-U - spotkał się z życzliwym przyjęciem takich tuzów przemysłu IT, jak Intel, Nokia, Ericsson, Cisco i Huawei. Wszystkie one są członkami MulteFire Alliance, a Ruckus Wireless zaprezentował nawet w zeszłym roku bazującą na technologii LTE sieć noszącą nazwę OpenG, która może być po wprowadzeniu do niej drobnych modyfikacja, całkowicie zgodna ze standardem MulteFire.

W opinii specjalistów sieci MulteFire Release 1.0 mogą w wielu przypadkach z powodzeniem stawić czoła sieciom Wi-Fi. Nie mają przy tym tych wad, które są przypisywane sieciom LTE-U. Specjaliści twierdzą bowiem,, że sieci LTE-U mogą zakłócać pracę sieci Wi-Fi.

W przypadku sieci bazujących na standardzie MulteFire Release 1.0 nie ma takiego niebezpieczeństwa, gdyż wspierają one mechanizm znany pod nazwą “listen before talk”, który skutecznie zapobiega takim sytuacjom.