Dell EMC prezentuje ProDeploy Client Suite

Pakiet ProDeploy Client Suite dostępny jest w trzech wariantach. Pierwszy nosi nazwę Basic Deployment. Systemy są tu dostarczane w stanie gotowym do wdrożenia, z załadowanymi obrazami, skonfigurowanym systemem BIOS i przypisanym znacznikiem zasobu.

W drugim wariancie (ProDeploy) oprócz usług dostępnych na poziomie Basic Deployment, klient otrzymuje opracowany plan implementacji, który obejmuje wszystkie prace związane z instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania systemu, usługi instalacyjne na miejscu w trybie 24/7 oraz szkolenie po wdrożeniu.

Trzeciemu jego twórcy nadali nazwę ProDeploy Plus. Jest to kompleksowa usługa obejmująca wszystkie zadania związane z wdrażaniem. Oprócz możliwości dostępnych na poziomie ProDeploy klient ma też do dyspozycji funkcję Dell Connected Configuration, za pomocą której może skonfigurować punkt dystrybucji dla swojego rozwiązania Microsoft System Center Configuration Manager, co z kolei pozwala bezpiecznie skonfigurować system BIOS, obraz i połączenie z domeną.

Wszystkie projekty wdrożeniowe są konfigurowane i zarządzane za pośrednictwem samoobsługowego portalu TechDirect. Pakiet ProDeploy Client Suite będzie dostępny dla systemów Dell Latitude, OptiPlex i Precision w 70 krajach, w tym w Polsce.