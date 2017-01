PE pracuje nad prawem, które zdefiniuje status robotów

Sprawą robotów zajmuje się jedna z agent Parlamentu Europejskiego: Legal Affairs Committee. Powinna ona w najbliższym czasie opracować i przedłożyć parlamentowi szereg ustaw, które określą precyzyjnie status prawny robotów. Kluczową rolę odgrywa tu kwestia odpowiedzialność za działanie robotów. Jedno z podstawowych pytań na które musi sobie odpowiedzieć Legal Affairs Committee, brzmi: co zrobić, gdy robot spowoduje katastrofę? Jeszcze dalej idące pytanie brzmi: czy robotom w ogóle można nadać jakąś formę osobowości.

Kto będzie wtedy ponosić odpowiedzialność za to, że robot zniszczył np. samochód czy ranił człowieka, nie mówiąc już o spowodowaniu wypadku, w którym ktoś poniósł śmierć. To ekstremalny przypadek, ale trzeba się liczyć z tym, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z takimi zdarzeniami.

Zobacz również:

A kto będzie wtedy płacić odszkodowanie osobie poszkodowanej w takim wypadku? Projektant robota, jego producent czy informatyk, który napisał sterujące nim oprogramowanie. A poszkodowany może być przecież równie dobrze inny robot. I co wtedy? Wszystkie takie przypadku muszą być skodyfikowane, tak aby nie doszło wtedy do chaosu prawnego.

Jest to ważne, ponieważ roboty będą w przyszłości działać zupełnie samodzielnie, można powiedzieć iż na własny rachunek. Będą to bowiem zupełnie autonomiczne urządzenia obdarzone sztuczną inteligencją oraz wspierające mechanizm maszynowego uczenia. Oznacza to, że robot może uczyć się i czasem nabywać nowej wiedzy, wykorzystując ją następnie do wykonywania różnych czynności.