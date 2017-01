Samsung patentowym gigantem

+1 on Google+

Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego, czy Samsung jest jedną z najpotężniejszych firm w sektorze IT, jeśli nie najpotężniejszą, to ten news powinien je rozwiać. Firma analityczna Sqoop opublikowała kilka dni temu dokument w którym można przeczytać, że spośród wszystkich firm na świecie to właśnie Samsung opatentował w 2016 roku w USA najwięcej swoich wynalazków.