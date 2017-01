Internet Rzeczy pełen fałszywek

Błędne dane to powszechne zjawisko w IoT (Internet of Things), ale trudno ocenić, jaki faktycznie stanowią odsetek. Wielu ekspertów pracuje nad tym problemem. Niektórzy sądzą, że aż 40% danych zbieranych przez czujniki nie nadaje się do użycia. Często nie chodzi o to, że są błędne, ale nieprzydatne, np. zduplikowane informacje, które ktoś przez przypadek dwukrotnie załadował do systemu czy powtarzające się komunikaty, które urządzenia znajdujące się w spoczynku przesyłają automatycznie w regularnych odstępach. Dodatkowo, budowanie nowych platform IoT na starych, przemysłowych systemach powoduje dodatkowe problemy, ponieważ te stare narzędzia przesyłają dane we własnych formatach, które wymagają konwersji.

Błędne pomiary

Czasem dzieje się również tak, że urządzenia generują fałszywe dane. Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z rozwiązaniem IoT wykorzystywanym w rolnictwie, może wystarczyć robaczek maszerujący po czujniku, żeby zakłócić odczyty. Jeśli czujnik pokryje się błotem czy pyłem w fabryce lub zostanie mechanicznie uszkodzony, może to wpłynąć na przesyłane przez niego dane.

Im trudniejsze warunki panujące w otoczeniu i trudniejszy dostęp do urządzenia (duża odległość, ukształtowanie terenu), tym możliwe większe problemy ze zbieraniem poprawnych danych. Obok rolnictwa, takie gałęzie przemysłu, jak gazownictwo, górnictwo czy dystrybucja energii są szczególnie narażone na to zjawisko. Jednak nie tylko zanieczyszczone czy uszkodzone czujniki generują błędne dane. Nawet w szpitalu urządzenie mierzące poziomu tlenu we krwi może dokonywać błędnych pomiarów, jeśli zostanie źle przymocowane do palce pacjenta. Do tego dochodzą awarie urządzeń czy ich błędna konfiguracja (błędy ludzkie).