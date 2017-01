DARPA pracuje nad bezpieczną, globalną siecią wojskową

Agencja zapowiada, że więcej informacji dotyczących tego projektu – któremu nadała nazwę SHARE, od słów Secure Handhelds on Assured Resilient networks at the tactical Edge – poda do publicznej wiadomości pod koniec stycznia. Wiadomo już, że w warstwie sprzętowej rozwiązanie bazuje na podręcznych urządzeniach elektronicznych, laptopach oraz taktycznych urządzeniach radiowych.

Celem stworzenia bezpiecznej sieć, która pozwoli poszczególnym jednostkom wojskowym komunikować między sobą bezpośrednio, bez konieczności kierowania danych do bezpiecznego, centralnego serwera, DARPA sięgnęła po trzy technologie.

Po pierwsze stosuje oprogramowanie, które może szybko kreować bezpieczne polityki transmitowania danych w obszarze całej globalnej sieci. Po drugie stosuje sprawdzone rozwiązania sprzętowe bazujące na uznanych technologiach bezpieczeństwa. Trzecim elementem jest specjalny rozproszony system zarządzania mający postać specjalnych programów instalowanych na wszystkich podręcznych urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład całej sieci.