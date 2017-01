Biznes w pajęczynie czujników

„Pokolenie dziś przychodzące na świat rozpocznie dorosłe życie w rzeczywistości, w której inteligentne sieci otoczą planetę niczym skóra. Czujniki rozmieszczone wszędzie będą przekazywać wszelkie informacje wprost do sieci, jak nerwy transmitujące informacje do mózgu.” – pisał Kazimierz Krzysztofek we wstępie do polskiego wydania książki Charlesa Jonschera „Życie okablowane” (Muza, Warszawa 2001). W jednym się pomylił. Nie tylko przyszłe pokolenia zaznają świata naszpikowanego czujnikami. Już dzisiaj wszyscy mamy do czynienia z materializowaniem się tej wizji. Dzieje się to za sprawą dynamicznego rozwoju technologii internetu rzeczy (IoT – Internet of Things).

Podłączone do sieci urządzenia, często wyposażone w czujniki zbierające sygnały z otoczenia, komunikują się wzajemnie między sobą oraz współpracują z zaawansowanymi programami komputerowymi. Pochodzące z nich dane służą procesom podejmowania decyzji lub sterowania. Na naszych oczach powstaje system, w którym świat fizyczny łączy się coraz mocniej ze światem wirtualnym. Czujniki podłączone do sieci mogą być użyte wszędzie o pochodzące z nich dane udostępnione dowolnej grupie odbiorców.

Nikogo już nie dziwią systemy monitorujące natężenie ruchu na ulicach miast czy pokazujące rozmieszczenie wolnych miejsc postojowych na śródmiejskich parkingach. Na popularności zyskują zastosowania polegające na śledzeniu na bieżąco parametrów pracy różnych części maszyn, urządzeń i pojazdów. W gospodarstwach rolnych detektory na polu mogą sprawdzać stan upraw i zasobność gleby w składniki odżywcze, w winnicach informować o wilgotności podłoża, w pasiekach śledzić przybywanie urobku miodu w ulach, a w lasach obserwować przyrastanie kolejnych słojów pnia w drzewach. W miastach pozwalają na pozyskiwanie danych o stanie zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych dzielnicach oraz na śledzenie stanu wody w różnych miejscach przepływającej przez aglomerację rzeki.