NIC kreśli katastroficzne wizje rozwoju świata

Na początek ogólne stwierdzenia. Niektóre kraje zakażą używania dronów, ponieważ staną się one narzędziem w rękach morderców. Afryka wyjdzie wreszcie na prostą i będzie się dynamicznie rozwijać, głownie za sprawą taniej energii pozyskiwane z baterii solarnych.

Amerykańska agencja rządowa NIC (National Intelligence Council) publikuje co cztery lata raport Global Trends, w którym kreśli dalekosiężne wizje rozwoju światowej gospodarki, sięgające 2035 roku. Tegoroczny raport – opublikowany na kilkanaście dni przez objęciem przez Trumpa urzędu prezydenta USA – pełen jest katastroficznych wręcz przepowiedni. A oto tylko niektóre z nich.

Zobacz również:

W 2035 roku większość prac fizycznych będą wykonywać roboty, którymi sterować będzie oprogramowanie AI (sztuczna inteligencja). Dlatego z tego powodu stopa bezrobocia będzie ciągle rosnąć, co doprowadzi do wielu niepokojów społecznych i buntów. Co gorsza, do władzy dojdą wtedy w wielu krajach populiści głoszący skrajnie nacjonalistycznie poglądy.

Aby pokazać dobitnie, jak będzie wyglądać świat za kilka czy kilkanaście lat, agencja przytacza newsy, jakie mogą wtedy pojawić się na czołówkach gazet i internetowych witrynach.

Styczeń 2019 rok: Chiny kupują od Fiji za 850 mln USD niezamieszkały kompleks wysp w rejonie Pacyfiku, po to aby zbudować na nich potężne bazy woskowe.

Maj 2019 roku: Meksyk wprowadza prawo, które zakazuje prywatnym osobom posiadane dronów. Powód – są one nagminnie używane do popełnia morderstw. Są to najczęściej drony “samobójcy”, które nadlatują nad cel i detonują znajdujący się na ich pokładzie ładunek wybuchowy.

Wrzesień 2021: masowe bunty robotników zamieszkujących Londyn i Nowy Jork, które przekształcą się w groźne zamieszki. Powód – niskie płace, wysokie bezrobocie i likwidacja zasiłków dla bezrobotnych.

Według raportu duże miasta staną się z czasem oazami biedy, a za 20 lat połowa światowej populacji będzie cierpieć z powodu braku wody. Nie ulega chyba wątpliwości, że właściwie wszyscy chcieliby, aby przepowiednie te nie sprawdziły się. Niestety, są to płonne nadzieje i wiele wskazuje na to, że ludzkość nie dorosła do tego, aby zapobiec takim zdarzeniom i sterować w rozsądny sposób rozwojem naszej cywilizacji.