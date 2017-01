Apple najbardziej „zieloną” firmą na świecie

Raport nosi tytuł „Clicking Clean: Who Is Winning the Race to Build a Green Internet?” Czwarte miejsce na liście zajmuje amerykańska firma Switch, której jeszcze rok nie było na liści. Switch projektuje i buduje centra danych. Warto zauważyć,. że Apple buduje aktualnie swoją nową kwaterę główną, którą będzie pobierać energię tylko z paneli solarnych. Będzie to olbrzymia instalcja, w której powierzchnia wszystkich paneli solarnych wyniesie blisko 65 tysięcy metrów kwadratowych.

Greenpeace zaczął badać energooszczędność firm z sektora IT w 2009 roku. W najnowszym raporcie tej organizacji można przeczytać, że firmy działające w tym obszarze gospodarki pobierają 7% całej energii elektrycznej wytwarzanej aktualnie na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że ruch w internecie ma wzrosnąć do 2020 roku co najmniej trzykrotnie, udział ten zwiększy się zapewne do tego czasu również w znaczący sposób.

