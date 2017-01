Portal Yahoo odchodzi do przeszłości

Warto przypomnieć, że Verizon kupił portal Yahoo.com w połowie zeszłego roku, płacąc za niego 4,8 mld USD. Zgodnie z umową po sfinalizowaniu transakcji Yahoo stanie się firmą inwestycyjną, a liczebność zarządu zostanie zmniejszona z jedenastu do pięciu osób. Głównymi podmiotami gospodarczymi wchodzącymi w skład Altaby będą: Alibaba (chiński koncern e-commerce) oraz japoński portal internetowy Yahoo Japan.

Analitycy spekulowali niedawno, czy transakcja dojdzie w ogóle do skutku. Powodem było to, że hakerzy włamali się do serwerów pocztowych Yahoo i wykradli z nich olbrzymią ilość poufnych danych. Pierwsze włamanie miało dość dawno (bo trzy lata temu), a ostatnie, po którym cała sprawa nabrała większego rozgłosu, w grudniu zeszłego roku.

Badanie wykazało, że ogółem hakerzy wykradli z serwerów dane dotyczące kont blisko trzech miliardów użytkowników korzystających z usług tego serwisu. Oznacza to, że mogło to być największe w historii internetu włamanie tego typu.