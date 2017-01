Sztuczna inteligencja: cieszyć się czy bać?

W wielu wypowiedziach dominują tony alarmistyczne: AI, czyli Artificial Intelligence, przejmie władzę nad światem i zapędzi ludzi do gett. A jak jest naprawdę? Spróbujmy usystematyzować temat budzący tak wielke emocje.

Co to jest AI

„Maszyna, która sama podejmuje decyzje na podstawie wcześniejszych doświadczeń”, „myśląca maszyna”, „komputer, który zachowuje się tak jak człowiek”. W klasycznym filmie Stevena Spielberga sztuczna inteligencja definiowana jest jeszcze inaczej: jako automat zdolny do odczuwania. Sztuczną inteligencję definiuje się także przez analogię do ludzkiej: słynny test Turinga mówi, że sztuczna inteligencja powinna być nie do odróżnienia podczas normalnej konwersacji od człowieka. Sztuczną inteligencję definiuje się także behawioralnie – inteligentna maszyna powinna dysponować ludzkimi zmysłami: „widzieć”, „słyszeć” i „odczuwać”. Stąd już tylko krok do robotów humanoidalnych: sztuczna inteligencja powinna być także zewnętrznie podobna do człowieka.

Można ją także zdefiniować poprzez zaprzeczenie: sztuczna inteligencja to nie jest algorytm. Maszyna nie musi mieć z góry zadanego sposobu postępowania; podobnie do człowieka, odkrywa drogę w miarę poruszania się po niej. Z AI bezpośrednio związany jest proces uczenia się. Jej nieodłącznym atrybutem jest konstrukcja: generyczna adaptacyjność „wbudowana” w warstwę sprzętową i programową; konkretne umiejętności nabywane dopiero w „dzieciństwie”, czyli okresie nauki.