Giętkie baterie litowo-jonowe

Firma zaprezentowała trzy baterie o różnych rozmiarach. Największa ma wielkość 40 mm na 65 mm, średnia 35 mm na 55 mm, a najmniejsza 28,5 mm na 39 mm. Wszystkie mają te samą grubość: 0,45 mm. Są więc cieńsze od kart kredytowych, które mają grubość 0,76 mm. Kart można zginać pod kątem 25 stopniu przy promieniu zgięcia ok. 25 mm.

Baterie ważą od jednego do dwóch gramów i generują napięcie o wielkości 3,8 woltów. Ich pojemność spada co prawda po zgięciu, ale nieznacznie, przeciętnie o jeden procent.

Pojemność tych miniaturowych baterii jest względnie niewielka - w zależności od modelu wynosi od 17,5 do 60 mAh.

Ze względu na małą grubość nie mają one żadnych złączy do zasilania i można je ładować tylko bezprzewodowo. Maksymalny prąd ładowania to 60 mA.