Czas na wideo 8K

Analitycy zapewniają - w 2020 roku technologia 4K nie będzie już szczytem marzeń każdego posiadacza wyświetlacza czy telewizora. Wiadomo już, że obraz telewizyjny dostarczany przez organizatorów letniej olimpiady Tokio 2020 będzie miał już rozdzielczość 8K, czyli będzie cztery razy wyraźniejszy od obrazu 4K. Obraz 8K będzie mieć bowiem rozdzielczość 7680 x 4320 pikseli.

Zdajemy sobie sprawę, że wybiegamy nieco w przyszłość, gdyż wielu z nas nie posiada jeszcze sprzęty wspierającego rozdzielczość 4K. Ale lepiej już teraz przygotować się na technologię 8K. Tym bardziej iż Microsoft już zapowiedział, że system Windows 10 ją na pewno wspierać.

Na trwających właśnie targach CES pojawiło się już trochę sprzętu wspierającego rozdzielczość 8K. I tak Dell pokazał np. 32-calowy monitor UltraSharp 32 Ultra HD, który wyświetla obrazy z rozdzielczością 7680 x 4320 pikseli. Monitor pojawi się w sprzedaży w marcu i będzie kosztować 5 tys. USD. Urządzenie zawiera dwa porty DisplayPort 1.4, cztery porty USB 3.0, 33,2 mln pikseli i jest w stanie wyświetlić ponad miliard kolorów.

To dobra wiadomość gdyby nie to, że dostępne obecnie pecety i układy GPU nie wspierają jeszcze tej technologii. Jednak wielu producent sprzętu IT informuje, że zamierza wprowadzić w najbliższym na rynek sprzęt zgodny z tą technologią. I tak Nvidia pracuje nad wspierającymi tę technologię układami grafiki linii Volta, a AMD na podobnymi układami linii Vega.

Jak wiadomo, pecety łączą się najczęściej z monitorami za pośrednictwem takich połączeń, jak HDMI i DisplayPort. Oba będą wspierać technologię 8K. HDMI Forum zapowiedział już specyfikację HDMI 2.1, która wspiera rozdzielczość 8K.

Na zeszłorocznych targach CES pojawił się inny standard wspierający technologię 8K, noszący nazwę SuperMHL. Jego twórcy (MHL Consortium) pokazali też wtedy dedykowany dla niego konektor oraz zapewnili, że SuperMHL może zapisywać i odtwarzać obrazy z szybkością 120 klatek na sekundę. Pod koniec zeszłego roku firma LG pokazała nawet telewizor wspierający standard SuperMHL, ale jak dotąd rozwiązanie to nie wzbudziło szerszego zainteresowania.