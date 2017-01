Powstaje pierwsza pamięć zaprojektowana specjalnie dla dronów

Seagate szacuje, że dron podczas 25-cio minutowego lotu może wyprodukować do 120 GB danych. Ten znany producent dysków nawiązał niedawno współpracę z firmą DJI Robotics i pracuje nad pamięciami spełniającymi wymogi stawiane przez drony. Na razie Seagate nie podaje żadnych szczegółów technicznych dotyczących tego produktu obiecując jedynie, że pierwszą pamięć tego typu wprowadzi do oferty w połowie tego roku.

DJI to znany producent dronów, a jeden z jego ostatnich produktów noszący nazwę Inspire 2 cieszy się bardzo dużym wzięciem. To profesjonalny dron, na pokładzie którego znajduje się gniazdo PCI-Express oraz podłączony do niego dysk o pojemności 480 GB, który zapisuje dane z szybkością 4,2 Gb/s. Pobiera on jednak dużo prądu, przez co czas lotu drona jest znacznie ograniczony.

Zapowiadana przez obie firmy pamięć będzie mieć w porównaniu ze standardowymi pamięciami wiele zalet, ale jedna jest bardzo ważna. Będzie wyjątkowo energooszczędna, dlatego dron będzie mógł bez konieczności doładowania baterii odbywać dużo dłuższe loty.

Będzie też odporna na wstrząsy i nie zaszkodzi jej nawet woda. Drony ulegają bowiem często katastrofom i potrafią wpaść np. do jeziora. Standardowa pamięć ulega wtedy uszkodzeniu, a pamięć produkowaną przez Seagate będzie można wyjąć i zainstalować w innym dronie.