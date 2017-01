Superszybka pamięć Optane wchodzi do sprzedaży

Intel poinformował, że jego superszybka, nieulotna pamięć Optane (bazująca na technologii 3D Xpoint, opracowanej wspólnie z firmą Micron) pojawi się na rynku w drugim kwartale tego roku. Na początek będą to dwie karty M.2 mające grubość 1,2 mm, na których można przechowywać odpowiednio 16 i 32 GB danych. Intel zapowiada, że w przyszłości zamierza produkować karty tego typu zdolne przechowywać więcej niż 1 TB danych.

Moduły M.2 są przeznaczone do instalacji w nowych modelach komputerów opartych na platformie intelowskiej, w szczególności tych, które będą wykorzystywać najnowsze modele układów Intel Kaby Lake (procesory Core 7-generacji). Moduły Optane M.2 będą też dostępne jako niezależny produkt. Nowe platformy i płyty główne przystosowane do współpracy z technologią Optane mają być oznaczane logo „Optane Ready”.

Informacje dotyczące modułów Optane, przedstawiciele Intela przedstawili jako uzupełnienie prezentacji nowych modeli procesorów Core 7-generacji (pierwsze układy tej rodziny zostały wprowadzone w sierpniu 2016 roku).

Jak twierdzą przedstawiciele Intela, obecnie oferowane moduły mające względnie niską pojemność 16/32 GB dlatego by ich cena nie była zaporowa i sprzyjała popularyzacji. Początkowo mają one znaleźć zastosowania jako uzupełnienie pamięci w komputerach wyposażonych w standardowe dyski twarde lub SSD.

Niestety Intel nie ujawnił więcej szczegółów o pomięciach Optane takich, jak dokładne specyfikacje dotyczące wydajności, data wprowadzenia na rynek oraz katalogowe ceny. Informacje takie mają być dostępne „wkrótce”.

W ogólności wiadomo, że pamięci Optane mają być ok. 1000-razy wydajniejsze od modułów Flash, ich przewidywane ceny (za GB) będą najprawdopodobniej ok. 4-razy wyższe od Flash, ale jednocześnie 2-razy niższe niż układów DRAM.

Technologia Optane została opracowana we współpracy z firmą Micron i również ten producent zapowiada wprowadzenie modułów Optane 3D XPoint, które mają być sprzedawane pod nazwą QuantX. Będą one dostępne w II kwartale 2017 roku jako element dysków SSD przeznaczonych do zastosowań w pamięciach masowych wykorzystywanych w centrach danych.

Jak twierdzą przedstawiciele Microna, popyt i zainteresowanie modułami 3D Point wśród producentów sprzętu (jako elementami zastępującymi pamięci DRAM) znacznie przewyższa obecnie możliwości produkcyjne.