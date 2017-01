Komputery PC w 2017 roku: jakich zmian i innowacji można oczekiwać

Już od dwóch lat kolejne kwartalne dane dotyczące sprzedaży PC publikowane przez Gartnera i IDC wciąż mówią o spadkach, a prognozy do 2020 roku też nie są optymistyczne.

Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest znaczne wydłużenie czasu użytkowania komputerów zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i firmy. Według analityków Gartnera z wcześniejszych 3-4 lat wydłużył się on do 5-6, a nawet więcej lat. A na nasyconym rynku tendencja ta powoduje znaczący spadek popytu.

Użytkownicy nie widzą wyraźnych korzyści, które uzasadniałyby inwestycję w modernizację sprzętu PC zwłaszcza, że część jego funkcji zaczęły z powodzeniem obsługiwać smartony lub tablety.

„W przypadku konsumentów, im dłużej mają smartfony tym mniej korzystają z komputerów PC. A te ostatnie służą im głównie do wykonywania nużących i męczących zadań takich jak zarządzanie zbiorami plików, wypełnianie formularzy podatkowych lub innych związanych z pracą zawodową. W efekcie komputery PC przestały być sprzętem atrakcyjnym, przyciągającym uwagę większości użytkowników” mówi Carolina Milanesi, analityk z firmy Creative Strategies. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez Creative Strategies wynika, że ponad jedna czwarta użytkowników PC ma sprzęt kupiony ponad 5 lat temu, a 70% z nich nie widzi żadnej potrzeby jego wymiany na nowszy.

Ale zdaniem analityków lata 2017-2018 mogą być dla producentów bardziej łaskawe. Zacznie rosnąć liczba konsumentów, których sprzęt zacznie dobiegać do końca życia wymuszając decyzję o zakupie nowych modeli (lub czasem rezygnacji z użytkowania PC), a w firmach nasilać się będzie migracja do systemu Windows 10 i związanych z nią decyzji o wymianie starego sprzętu. Chyba jednak najważniejsze jest to, że producenci zaczęli bardziej niż dotąd energicznie inwestować w nowe, innowacyjne rozwiązania, które mogą być atrakcyjne dla użytkowników, przyciągnąć ich uwagę i w efekcie skłonić do zakupu nowych modeli komputerów. Niekoniecznie będzie to sprzęt w klasycznym rozumieniu, ale również okulary VR (do obsługi wirtualnej lub mieszanej rzeczywistości) lub różnego rodzaju roboty, których podstawowym elementem też jest system komputerowy typu osobistego PC i oprogramowanie systemowe oraz aplikacyjne.

Konsolidacja rynku i decyzje, które muszą podjąć producenci

Perspektywa spadku sprzedaży nawet do 2020 roku powodują, że producenci PC muszą obecnie podejmować trudne decyzje, czy restrukturyzować biznes i szukać nowych szans na osiąganie zysków, czy też wycofać się z tego segmentu rynku.

Według doniesień Samsung prowadzi negocjacje z Lenovo dotyczące sprzedaży działu komputerów PC za sumę ok. 850 mln USD. Przedstawiciele firmy oficjalnie nie potwierdzają tych informacji. Ale mają one duże prawdopodobieństwo. Byłaby to bowiem kolejna inicjatywa Samsunga związana z pozbywaniem się działów nie mających strategicznego znaczenia dla firmy po wcześniejszej sprzedaży biznesu drukarkowego przejętego przez HP. Analitycy rynku uważają, że tylko kwestią czasu jest kiedy dział PC Samsunga zostanie przejęty przez inną firmę.

Należy zauważyć, że na rynku PC konsolidacja jest zjawiskiem wyraźnie widocznym już od przynajmniej kilku lat. Według danych prezentowanych przez Gartnera, rynkowy udział pięciu największych producentów PC wzrósł w ostatnich pięciu latach z 65% w roku 2011 do blisko 80% w 2016 (Lenovo, HP, Dell, Asus, Apple i Acer).. Odbyło się to jednak kosztem spadku zysków. Dlatego klasyczny model zwiększania sprzedaży i udziałów w rynku przez stymulację popytu przez obniżanie cen sprzętu, zdaniem analityków Gartnera w najbliższych 5 latach nie będzie dalej dział.

Z badań Gartnera wynika, że użytkownicy indywidualni wydłużają cykl eksploatacji komputerów do momentu wktórym przestają one prawidłowo działać, a w firmach coraz więcej aplikacji i zasobów jest przenoszonych do chmury gdzie ich wydajność w mniejszym stopniu jest uzależniona od mocy obliczeniowej komputerów PC. W efekcie na decyzje o zakupie nowego sprzętu największy wpływ będą miały nowe, przydatne funkcje niedostępne w starszych modelach PC, a nie jego ceny i podstawowe parametry.

W najbliższym czasie będzie można obserwować, jak zmieni się polityka producentów, a mają oni do wyboru 3 podstawowe opcje.

Utrzymanie w ofercie dotychczasowych produktów i modelu biznesowego

W przypadku dużych producentów, tego typu konserwatywne podejście może działać, jeśli będą w stanie generować obroty pozwalające na pokrycie kosztów i uzyskanie zysków. Przy spadku popytu oznacza to, że nieunikniona jest konsolidacja firm. Oznaki tego widać już od pewnego czasu. Pod tym względem, dalekowzroczną politykę zaprezentował IBM, twórca platformy PC, który jeszcze w czasach pecetowego boomu wycofał się z tego segmentu rynku.

Decyzje o utrzymaniu klasycznego modelu biznesu są jednak obarczone ryzykiem. Nie wszystko bowiem zależy od producenta sprzętu. Na atrakcyjność platform PC poważny wpływ będzie miała polityka dostawców podzespołów i oprogramowania, głównie takich, jak Intel lub Microsoft. Firmy te oficjalnie zapowiedziały, że będą się koncentrować na innych segmentach rynku, ale jednocześnie prezentują innowacyjne rozwiązania związane z komputerami PC, które wydają się przeczyćtym deklaracjom.

Z biznesowego punktu widzenia, nawet przy konserwatywnym podejściu, niezbędna będzie modyfikacja polityki producentów oraz odejście od wielkości udziałów i wolumenu sprzedaży jako głównych celów, na rzecz maksymalizacji zysków, nawet kosztem obrotów.

Te same produkty, ale nowy model biznesowy

Innym możliwym w wyjściem z trudnej sytuacji może być utrzymanie dotychczasowej produkcji, ale przy modyfikacji modelu biznesowego. Zamiast sprzedawać sam sprzęt można podjąć próbę nawiązania relacji z producentami treści, którzy byliby skłonni wprowadzić do oferty PC „jako usługę”, podobnie jak w przypadku smartfonów powszechnie oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych „za darmo” lub w niskiej cenie.

Nowe produkty i nowy model biznesowy

Najbardziej perspektywiczny, ale też ryzykowny model to inwestycja w zupełnie nowe rozwiązania i produkty, a także innowacyjne mechanizmy ich dystrybucji i sprzedaży.

Takimi nowymi produktami mogą być osobiste roboty lub domowe centra informacyjno-kontrolne oferujące szeroki zestaw użytecznych funkcji wykorzystujących usługi świadczone na przykład przez sprzedawców produktów, służbę zdrowia, instytucje edukacyjne, dostawców treści audio i wideo, usługi fizycznego monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa, itp.

Tego typu podejście wymaga poważnych inwestycji w opracowanie nowych modeli sprzętu, ale również nawiązania relacji z dostawcami oprogramowania i usług, które mają szanse na szeroką popularyzację.

Wirtualna klawiatura dotykowa w którą wyposażony jest Lenovo Yoga Book. Podobną koncepcję: Touch Bar zaprezentował Apple. Czy takie rozwiązania zyskają popularność i zaczną wypierać z rynku klasyczne klawiatury? Źródło: Lenovo

Czy nowe pomysły uratują rynek PC?

W 2017 roku można oczekiwać wielu innowacyjnych i zaawansowanych nowych rozwiązań w segmencie komputerów PC. Pierwsze przykłady, czym producenci starają się przyciągnąć klientów można już zaobserwować na targach CES 2017.

Teoretycznie większość użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych jest zainteresowana nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, ale w praktyce nie lubi, gdy zaburzają one ich dotychczasowe przyzwyczajenia i doświadczenia związane z funkcjonowaniem aplikacji i sprzętu. W efekcie na wymuszanie zmiany podejścia do znanych standardów są w stanie pozwolić sobie głównie największe korporacje takie jak Google, Apple lub Microsoft choć one też nie mogą być pewne sukcesu.

Większość firm wykorzystuje jednak przede wszystkim nowe dostępne elementy, jak na przykład najnowszy procesor Intel Kaby Lake, nowej generacji wyświetlacze lub ulepszone wersje konstrukcji komputerów 2in1. Choć jest to czasami bardzo interesujący sprzęt, ale nie jest to oryginalne podejście do wprowadzania nowej oferty rynkowej.

Choć prawie każda firma prezentuje nowe przyciągające uwagę modele sprzętu, ale wydaje się, że praktycznie wszyscy najwięksi producenci PC wciąż obawiają się wprowadzania nowych modeli biznesowych koncentrując się na nowinkach technologicznych.

Notebook Dell XPS 13 podobnie jak Lenovo Yoga 910 został wyposażony w wyświetlacz 4K HDR (High Dynamic Range) o minimalnej krawędzi zapewniający wysoką jakość wyświetlania wideo. W 2017 roku można oczekiwać pojawienia się na rynku wielu podobnych modeli komputerów. Źródło: Dell.

Dopóki możliwe jest utrzymywanie akceptowalnego poziomu zysków, trudno się temu dziwić. Mimo kilku-procentowego spadku popytu, segment PC to wciąż ogromny biznes. Wyrażnie jednak widać przesunięcie nacisku na ofertę względnie drogiego sprzętu wysokiej klasy.

Zaangażowanie w promocję nowych modeli biznesowych prezentują głównie mniejsi producenci (mniejsi w sensie ich udziałów w rynku PC). Przykładem może być Google, który zaprezentował Jamboard. Jest to komputer specjalnie przystosowany do współpracy z chmurowymi aplikacjami G Suite (poprzednio określanymi jako Google Apps for Work), usługami Google Hangouts (grupowy chat wideo) oraz innymi aplikacjami i usługami chmurowymi. Jest adresowany przede wszystkim do firm korzystających z systemów wideokonferencyjnych i pracy grupowej. Jambord jest wyposażony w wyświetlacz 4K o przekątnej 55-cali i wbudowaną kamerę HD, a jego katalogowa cena ma nie przekraczać 6000 USD.

Oferta Google jest dobrym przykładem tendencji do wprowadzania sprzętu powiązanego z usługami i aplikacjami.

Drugim takim przykładem, choć o znacznie szerszym zakresie, jest to co w październiku 2016 roku zaprezentował Microsoft. Jest to zestaw produktów – komputery PC, notebooki, innowacyjne urządzenia peryferyjne powiązane z nowym oprogramowaniem systemowym, aplikacjami oraz usługami (oczywiście chmura Azure). Produkty te i rozwiązania mają być wkrótce dostępne (na początku 2017 roku).

Jak Microsoft chce pobudzić rynek PC by zwiększyć popularność Windows 10 i Azure

Przedstawiciele Microsoft na stałe wprowadzili do swoich wystąpień hasło „demokratyzacja”. We wrześniu na konferencji Ignite w Atlancie dotyczyło ono przede wszystkim mechanizmów AI (sztucznej inteligencji) i leżącej u podstaw ich upowszechnienia chmurowej infrastruktury Azure.

Na kolejnej konferencji, 26 października, tym razem adresowanej głównie do odbiorców z rynku konsumenckiego, Microsoft zapowiedział „demokratyzację” dostępu do zaawansowanych technologii związanych z wirtualną rzeczywistością i obrazowaniem 3D.

O tym, że nie są to tylko hasła świadczyć mogą konkretne zapowiedzi wprowadzenia nowych produktów: sprzętu i oprogramowania takich jak duża aktualizacja Windows 10 (Windows 10 Creators Update), a także pierwsze w ofercie Microsoft stacjonarne komputery PC Surface Studio oraz nowe modele Surface Book.

Jak mówią przedstawiciele producenta, firma nie planuje zdobycia liczącej się pozycji w roli producenta sprzętu, a wprowadzane przez nią komputery takie jak Surface Studio mają za zadanie zaprezentować, jakie nowe rozwiązania można zaproponować użytkownikom. Microsoft jest bowiem w stanie zainwestować we wprowadzenie do oferty systemów sprzętowych wykorzystujących innowacyjne, opracowane od podstaw technologie, które zainspirują innych producentów.

Surface Studio, pierwszy komputer typu AIO w ofercie Microsoft, jak podkreślają przedstawiciele producenta, nie jest to po prostu nowy model PC, a urządzenie zupełnie nowej klasy przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów tworzących treści (grafika, wideo, audio). Potwierdzają to imponujące parametry: m.in. opracowany od podstaw ultra-cienki (12,5 mm), dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 4500x300 pikseli i przekątnej 28-cali, procesor 6-generacji Intel Core i7 (Skylake), najnowszy układ graficzny Nvidia GPU. Cena tego komputera zaczyna się od ok. 3000 USD, więc na razie nie jest to model adresowany na rynek masowy.

Surface Studio, pierwszy w ofercie Microsoft stacjonarny komputer PC klasy AiO. Źródło: PCWorld, Mark Hachman.

Kolejnym nowym urządzeniem, które zaprezentował Microsoft jest Surface Book i7. Komputer został wyposażony w najnowszej generacji procesor Skylake Intel Core i7, kartę graficzną Nvidia GTX 965M GPU i akumulator o pojemności zapewniającej autonomiczną pracę przez 15-16 godzin. Jak twierdzą przedstawiciele Microsoft, Surface Book i7 ma moc przetwarzania dwa razy większą od poprzednich modeli tej rodziny, a trzy razy większą niż najwydajniejsze, dostępne w czasie jego premiery, modele Apple MacBook Pro. Katalogowe ceny Surface Book i7 zaczynają się od 2400 USD.

Należy zwrócić uwagę, że oferta ta jest powiązana z innymi produktami Microsoft, przede wszystkim systemem Windows 10, a dokładniej z jego nową wersją (bezpłatną aktualizacją) Windows 10 Creators Update, która ma zostać udostępniona na początku 2017 roku. Jej najważniejsze nowe funkcje to możliwość tworzenia i przetwarzania obrazów 3D, współdzielenia gier Xbox Live oraz rozszerzone możliwości komunikacji i wymiany treści.

Dodatkowe innowacyjne produkty zaprezentowane przez Microsoft to Surface Dial nowego rodzaju urządzenie do sterowania interfejsem użytkownika współpracujące z piórem Surface Pen. Nie ma ono żadnych przycisków, a po przyłożeniu do ekranu i przesuwaniu powoduje wyświetlenie różnych opcji udostępnianych przez uruchomioną aplikację (przystosowaną do współpracy z Surface Dial). Przesunięcie palcem po obwodzie urządzenia powoduje wykonanie różnych, zależnych od aplikacji zadań, na przykład zmiany pędzla w edytorze graficznym lub szybkie przesuwania widocznych notatek w aplikacjach Office. Wirtualna wersja Surface Dial pozwala na powiększanie/pomniejszanie lub przesuwanie widoku na ekranie, regulację jasności, dźwięku itd. Sterowniki Surface Dial zostaną standardowo dołączone do Windows 10. Urządzenie jest też przystosowane do współpracy z Surface Pro 3, Surface Pro 4 oraz Surface Book.

Okulary Intel VR opracowane w ramach projektu Alloy. Źródło: Intel. Systemy wykorzystujące okulary VR do prezentacji wirtualnej rzeczywistości, a także obrazów wprowadzających do realnego otoczenia przedmiotów wirtualnych (mixed reality) są znane od kilku lat, ale w roku 2017 można oczekiwać przełomu i początków masowej popularyzacji takich rozwiązań. Wynika to zarówno z postępów w rozwoju tej technologii i aplikacji VR, jak i przewidywanego spadku cen sprzętu. Masową produkcję okularów VR zapowiedziały m.in. Dell, Asus, Acer, Lenovo i HP, a Microsoft przewiduje, że ceny urządzeń wykorzystujących jego firmową technologię HoloLens nie będą przekraczać 300 USD. Okulary VR to w praktyce komputery PC wyposażone w wydajne procesory, układy graficzne, kamery 3D oraz pamięć masową.

A jeśli chodzi o aplikacje to warto zwrócić uwagę na Paint 3D, nowa, zmodyfikowana od podstaw wersja znanej aplikacji do edycji grafiki Paint standardowo dołączanej do systemu Windows, która wejdzie w skład aktualizacji Windows 10 Creators Update. Paint 3D została wyposażona w rozbudowany zestaw funkcji do edycji trójwymiarowej grafiki. Aplikacja jest też zintegrowana z nową funkcją Windows Capture 3D umożliwiającą skanowanie 3-wymiarowych obiektów przy wykorzystaniu np. smartfona. Microsoft uruchomia również serwis Remix3D umożliwiający wymianę obrazów 3D przez użytkowników.

Po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 Creators Update, aplikacje pakietu Microsoft Office również będą obsługiwać obrazy 3-wymiarowe. Oznacza to na przykład, że do prezentacji PowerPoint łatwo można będzie wprowadzać grafiki 3D.

Natomiast o technologii HoloLens Microsoft mówi już od kilku lat regularnie prezentując jej potencjalne zastosowania na kolejnych konferencjach. Ale obecnie, zgodnie z hasłem „demokratyzacji” zaawansowanych, nowych technologii, firma zapowiada, że ma to być rozwiązanie dostępne dla każdego. Nie ulega wątpliwości, że HoloLens ma wzmocnić zainteresowanie i atrakcyjność Windows 10 z aktualizacją Creators Update. Według zapowiedzi przedstawicieli Microsoft, okulary VR zgodne z technologią HoloLens (Windows Holographic) wprowadzą wkrótce do ofert firmy Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo, a ich przewidywana, premierowa cena ma wynosić zaledwie 299 USD, a więc być ponad 2-krotnie niższa od ceny podobnych urządzeń dostępnych na rynku.