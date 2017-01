Francuzi nie muszą już odbierać po godzinach pracy służbowych e-maili

Przyjmując takie prawo ustawodawca chce, aby to sami pracownicy decydowali o tym, czy chcą poza godzinami pracy komunikować się z pracodawcą i wymieniać z nim wiadomości e-mail. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw żądaniom związków zawodowych, które od dawna wysuwały postulat znany pod hasłem „ prawo do bycia odłączonym”. Nowe prawo jest jednak łaskawe dla firm, gdyż nie przewiduje dla nich żadnych kar finansowych w przypadku, gdy nie dojdą z pracownikami do porozumienie w tej kwestii.

Francja nie jest jednym krajem, w którym zajęto się tym problemem. Dużo wcześniej – bo w 2011 roku – niemiecka firma samochodowa Volkswagen podpisała podobne porozumienia z pracownikami posiadający służbowe smartfony BlackBerry. Obie strony zgodziły się wtedy, że smartfony będą wyłączane w momencie opuszczenia przez pracownika biura czy fabryki. Podobne prawo funkcjonuje też od jakiegoś czasu w Brazylii.

W Polsce kwesta to nie jest jednoznacznie uregulowana w prawie pracy. A szkoda, bo na pewno zapobiegło by to wielu konfliktom na linii pracodawca-pracownik.