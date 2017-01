Microsoft testuje nowy mechanizm aktualizowania systemu Windows 10

Zostanie on włączony do kolejnej aktualizacji systemu (Windows 10 Creators), która powinna dotrzeć do użytkowników biorących udział w testowym programie Windows Insider w marcu tego roku. Po włączeniu tego mechanizmu system Windows 10 nie będzie się automatycznie aktualizować przez 35 dni. Microsoft postanowił jednak, że te aktualizacje, które zwiększają bezpieczeństwo systemu (np. usprawniające pracę antywirusa Windows Defender) będą się wtedy dalej instalować automatycznie.

Nie znamy niestety szczegółowych informacje dotyczących nowego mechanizmu aktualizowania systemu Windows 10, tak iż musimy się póki co uzbroić w cierpliwość. Pewne jest tylko to, że Microsoft pracuje nad nim i użytkownicy będą mogli wreszcie w bardziej elastyczny sposób zarządzać tym procesem, który obecnie przysparza im nieraz sporo kłopotów.

