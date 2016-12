Windows 10 ma swój “zielony ekran śmierci”

Tak więc w przypadku krachu systemu, testujący go użytkownik ujrzy na ekranie Green Screen of Death. I tak jak dla użytkowników poprzednich wersji systemu Windows synonimem krachu był kolor niebieski, tak tym razem to kolor zielony będzie oznaczać, że coś poszło nie tak i jedynym rozwiązaniem jest ponowny rozruch komputera.

Trudno powiedzieć, dlaczego Microsoft zdecydował się na taką zamianę kolorów. Jest to oczywiście czysto kosmetyczna poprawka, nie mająca żadnego związku z samym oprogramowaniem. Ale widać korporacja uznała, iż czas odciąć się od przeszłości i zasygnalizować w ten sposób użytkownikom, że nowy system ma niewiele wspólnego z poprzednimi wersjami.

Zobacz również:

Warto przypomnieć, że wcześniej Microsoft wprowadził do Niebieskiego Ekranu Śmierci niewielką, ale interesującą poprawkę. Dodał do niego kod QR, który pozwala postawić szybciej diagnozę, dlaczego system “padł”.