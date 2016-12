Ransomware + robak = ransomworm

Wielu analityków jest zdanie, że hakerzy pracują już nad takimi robakami, które w ich opinii przysporzą w przyszłym roku wielu użytkownikom komputerów (zarówno indywidualnym, jak i korporacyjnym) sporo kłopotów. Spowodują też, że ransomworm stajnie się jednym z czołowych tematów dyskutowanych na witrynach IT.

Ataki typu ransomware nasiliły się po pojawieniu się szkodliwego oprogramowania Cryptolocker, co miało miejsce w 2013 roku. O skali tego zjawiska obecnie może świadczyć fakt, że w pierwszym kwartale tego roku hakerzy posługujący się takim oprogramowaniem wyłudzili tylko od firm amerykańskich ok. 210 mln USD. Można więc szacować, że w całym 2016 roku będzie to prawie jeden mld USD. A pozostaje przecież jeszcze reszta świata.

Jak podaje Symantec, w 2016 roku każdego dnia odnotowywano ponad 4 tys. ataków ransomware. Aż strach pomyśleć ile takich ataków mogą przeprowadzić w przyszłym roku hakerzy, wtedy gdy oprogramowanie ransomware będzie zaszyte w szybko przemieszczających się po internecie robakach. Ostrzeżenia analityków należy dlatego wziąć sobie do serca i stosować takie zabezpieczenia, dzięki którym system IT będzie odporny na takie poczynania cyberprzestępców.