Generation EQ - tym samochodem Daimler AG chce powalczyć z Teslą

Niemiecki koncern Daimler AG zapowiada, że w 2019 roku wprowadzi do oferty elektryczny samochód, który powinien w jego opinii stawić czoła podobnym pojazdom EV (Electric Vehicle) oferowanym przez amerykańską firmę Tesla. Wiadomo już, że będzie to samochód SUV marki Mercedes-Benz noszący nazwę Generation EQ, który przejedzie bez konieczności doładowania baterii ok. 500 km.