Ten bałwanek jest mniejszy od ludzkiego włosa

Bałwan został stworzony przez naukowców pracujących w Londynie w Western University (ale nie tego angielskiego Londynu, ale miasta noszącego identyczną nazwę, które znajduje się w Kanadzie). Ich dzieło to prawdziwy majsterszczyk. To figura przedstawiająca bałwana, mająca wysokość 0,003 milimetra. Oznacza to, że bałwan jest 25 razy mniejszy od średnicy ludzkiego włosa. A średnica typowego ludzkiego włosa to ok. 75 mikronów.

Pomimo tego, że bałwan jest tak mały, widać wyraznie jego oczy, nos, usta (które są uśmiechnięte od ucha do ucha, chociaż samych uszu nie widać) i ręce. Bałwan nie jest oczywiście zrobiony ze śniegu, ale z materiału noszącego nazwę silika (rodzaj żelu krzemionkowego). Został “wyrzezbiony” przy użyciu mikroskopu elektronowego i precyzyjnego litografu. Ręce i nos zostały „dolepione” i były wcześniej uformowane z cząsteczek platyny. Wesołych Świąt.